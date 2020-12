Johan Derksen heeft geen zin in voorspellingsshow

In De VI Meestervoorspellers op SBS6 gaat het trio, met hulp van deskundigen en het publiek, voorspellen hoe 2021 er gaat uitzien. „Eigenlijk zie ik dit programma niet zo zitten”, zegt Derksen in Veronica Magazine. „Ja kijk, het probleem is: wij zijn goed in wat wij wekelijks doen, maar ik vraag me af of we ook goed zijn in dit soort dingen.”

Anderen bedenken nu voor het trio ’wat leuk is’, zegt Derksen. „Ze gaan vragen bedenken die leuk zijn en gasten uitnodigen die leuk zijn. Dan denk ik: ’Ja, jullie vinden het allemaal heel leuk, maar ik niet’.” Toch gaat de voetbalanalist er gewoon zitten. „De mensen bij Talpa zijn heel enthousiast, dus ik hoop maar dat de bedenkers heel veel verstand van tv hebben.”

B-artiesten

Over de gasten is hij ook al niet te spreken. Hij ziet het als een groot bezwaar dat er geen ’fatsoenlijke deskundigen’ willen meedoen. „Ons programma spreekt ze op een of andere wijze niet aan en veel mensen willen niet bij ons drieën zitten. Dat moet je ook onder ogen zien. Ik wilde Marcel van Roosmalen, Nico Dijkshoorn, Sven Kockelmann en die jongen van de Telegraaf, Wouter de Winther. Zij zijn benaderd en komen niet. En dus kwamen ze van Talpa met B-artiesten aan. Toen heb ik gezegd: moet je luisteren, als je alleen B-artiesten kunt krijgen, dan kun je beter geen gasten uitnodigen.”

Genee heeft er meer zin in en verwacht niet veel anders dan normaal. „We hebben een lijst van gebeurtenissen of mogelijke gebeurtenissen in 2021 samengesteld en daar hebben wij een mening over - en die twee helemaal”, zegt hij doelend op Derksen en Van der Gijp. „Misschien komen alle jongens wel. Hans (Kraay) en Wim (Kieft) moet ik nog bellen en Jan (Boskamp) doet mee, meen ik. Ach, het komt wel goed. Anders laten we gewoon wat mensen die op hun vakgebied een autoriteit zijn vooraf wat in de camera zeggen.”

Overigens mag het programma dan live lijken, in werkelijkheid is het op 20 december al opgenomen, zoals Derksen eerder verklapte.