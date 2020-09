Vertrek Mister Pinkpop raakt gevoelige snaar: ’Jan Smeets is onvervangbaar’

Jan Smeets bouwde Pinkpop uit tot wat het nu is: het bekendste popfestival van Nederland met 50 edities, bijna 2,8 miljoen unieke bezoekers en optredens van de grootste bands ter wereld. Ⓒ ANP / HH

In juni was ’Mister Pinkpop’ Jan Smeets (75) nog vast van plan ook volgend jaar de scepter te zwaaien op de - wegens corona uitgestelde - 51e editie van dit muziekfestival in Landgraaf. Vrijdagavond gooide de oprichter van het iconische muziekevenement echter officieel de handdoek in de ring als festivaldirecteur. Een driekoppig kernteam zet zijn werk voort.