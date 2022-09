Robbie Williams mist de tijd van constante ruzies met Noel Gallagher

Voor wie het niet meer precies helder voor de geest heeft: Robbie Williams werd in de jaren negentig door Noel Gallagher bestempeld als ’de dikke danser van Take That’. Hoewel velen deze opmerking het ene oor in en het andere uit zouden laten gaan, gold dat niet voor Robbie. De uitspraak bleek het begin van een vete die tientallen jaren zou duren en in 2000 tot een hoogtepunt kwam. Robbie daagde Liam uit voor een bokswedstrijd met een inzet van 100.000 pond. Twee jaar geleden daagde de zanger zijn concurrent opnieuw uit maar van een daadwerkelijk vechtpartij is het nooit gekomen. In plaats daarvan lijkt de ruzie tussen de twee als een nachtkaars uit te zijn gegaan.

Robbie Williams stelt nu met heimwee terug te kijken naar de tijd dat hij en Noel Gallagher niet door een deur konden. „Ik denk dat we toen in een leukere tijd leefden. Het was onstuimiger, controversiëler, en we konden veel meer dingen zeggen om de krantenkoppen te halen”, vertelt hij in gesprek met NME. „Het was een leuk aspect van de industrie in die tijd. Je kon je wrok gewoon bij je dragen en je mening uiten. Ook als dat giftig was. Ik mis die dagen een beetje. Ook al was het ook tegen mij gericht... We mogen die shit niet meer doen en dat is jammer.”