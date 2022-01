Johnny de Mol betuigt meeleven kandidaten en is eerlijk: ’Ik ben natuurlijk ook niet objectief’

„Het is absoluut een dubbel gevoel omdat er ontzettend veel speelt. En dat is natuurlijk voor heel veel partijen heel vervelend met name de kandidaten die hier te maken mee hebben gehad. Dat wens je niemand toe”, zei De Mol. „En aan de andere kant is er natuurlijk ook emotie bij de familie. Dus het is heel dubbel.”

De Mol kwam afgelopen weekeinde terug van vakantie en is direct bij zijn tante Linda langs geweest. Zij is de partner van Jeroen Rietbergen die zaterdag al erkende dat hij ongepast gedrag heeft getoond achter de schermen van The Voice. „Uiteraard bespreek je dat met elkaar”, zegt hij.

Afwachten

De Mol denkt wel dat het belangrijk is om niet te vroeg te oordelen en de uitzending van BOOS, waarin de perikelen rond The Voice worden behandeld, af te wachten. Ook wil hij graag het onafhankelijke onderzoek dat in het leven is geroepen door RTL en producent ITV afwachten. „We moeten even rustig afwachten denk ik. Er is al heel veel shit geweest. Het is nogmaals voor degenen die dit hebben moeten doorstaan, de kandidaten, vreselijk. Kan niet door de beugel, punt uit.”

Johnny heeft ook contact met zijn vader John de Mol. „Dat zal vandaag nog wel een paar keer gebeuren.” Hij erkent dat het vanavond in zijn talkshow HLF8 aan de orde moet komen. „We zijn een talkshow, we moeten het erover hebben. Tegelijk moet je wel uitkijken dat je geen mensen neerzet die zeggen: ’Dat komt uit die hoek, dat komt uit die koker’.

’Objectief’

Op de vraag van presentator Koen Hansen of de commentatoren bij Shownieuws misschien wat een kant kiezen en of er sprake was van victim shaming, reageert Johnny: „Die programma’s als Boulevard horen onafhankelijk te moeten kunnen opereren. Dus als daar dingen gezegd werden bij RTL toen ik daar nog zat, er werd iets gezegd die je niet leuk vindt, het is dan niet de bedoeling dat RTL dan Boulevard gaat bellen. Die moeten wel onafhankelijk kunnen opereren.” Om er aan toe te voegen: „Maar het is ook logisch, ik ben natuurlijk ook niet objectief.”

Tips of weet u meer? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952