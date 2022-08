Chrissy Teigen na miskraam weer zwanger

Eind 2020 verloren Teigen en Legend hun ongeboren kind na 20 weken, iets waarover Teigen openlijk sprak via sociale media om dit onderwerp uit de taboesfeer te halen.

„De afgelopen jaren waren op zijn zachtst gezegd een waas van emoties”, schrijft Teigen bij haar bericht. „Maar vreugde heeft ons huis en onze harten weer gevuld.” Ze laat weten erg nerveus te zijn geweest om haar zwangerschap bekend te maken, omdat ze bang was dat het weer verkeerd zou aflopen. „Maar tot nu toe is alles perfect en goed en ik voel me hoopvol en geweldig.”

Na het verlies van hun zoontje zei ze ’nooit meer zwanger te willen worden’, maar uiteindelijk besloot het koppel het toch nog een keer te proberen. Begin dit jaar meldde Teigen dat ze weer IVF-behandelingen onderging. Hoewel het koppel altijd open is geweest over hun pogingen zwanger te worden, vroeg ze haar volgers om niet langer te vragen of het al gelukt is. „Ik smeek jullie om te stoppen met vragen of ik zwanger ben, want hoewel ik weet dat het met opgewonden, goede bedoelingen wordt gezegd, is het toch een beetje rot om te horen, want ik ben het tegenovergestelde van zwanger! ”, schreef ze eind februari op Instagram ze. Maar aan díe ellende komt met deze zwangerschap nu een einde.

Teigen en Legend hebben al twee kinderen: dochter Luna (6) en zoon Miles (4), die beiden via IVF ter wereld kwamen.