Miljuschka roept met naaktfoto op tot ’eerlijke’ foto’s op sociale media

Miljuschka deelt vaker ongepolijste kiekjes van zichzelf en pleit voor ’body positivity’. De presentatrice merkt op sociale media dat mensen tijdens de coronacrisis onzekerder zijn door aangekomen ’quarantainekilo’s’ en angst hebben om weer in bikini te moeten. „Dus het leek me wel weer een goed moment voor een #eerlijkefoto.”

Het ’ideale’ beeld op Instagram is voor haar en vele anderen niet haalbaar, vindt Miljuschka. „Omdat je genetisch een ander lijf hebt. Omdat je ervoor kiest om te genieten in plaats van constant op te letten en te lijnen. Omdat je geen 16 meer bent. Omdat je het leven leeft naar jouw inzicht en maatstaf. Maar samen kunnen we deze balans veranderen. Wees trots op jezelf.”

De presentatrice hoopt dat haar volgers haar voorbeeld volgen en hun eigen eerlijke foto’s delen. „Geniet van je lijf, elkaar en het leven. Zeker in deze tijd realiseren we des te meer hoe belangrijk de normale kleine dingen in het leven zijn. Hoe zonde het is om je tijd te verdoen aan zelfhaat, jezelf af te zonderen vanwege onzekerheid en crash-diëten.”