Doek valt voor serie Ray Donovan

Ray Donovan ging over een ’fixer’ voor de rich and famous, iemand die problemen oplost waar zij zelf liever niet hun handen vuil aan maken. De titelrol werd gespeeld door Liev Schreiber, Jon Voight vertolkte de rol van zijn vader, Mickey Donovan.

De laatste aflevering van het zevende seizoen van de serie is afgelopen maand al uitgezonden. Schreiber liet die dag op Instagram weten: „Ik weet dat de grote vraag is of er een achtste seizoen komt. De waarheid is dat dat aan de zender is. Dus als jullie meer willen, laat het weten aan Showtime.”

Blijkbaar konden de fans de zender niet overtuigen. Showtime liet dinsdag weten: „Na zeven geweldige seizoenen komt Ray Donovan tot een einde. We zijn er trots op dat de serie eindigt met goede kijkcijfers en een sterk verhaal. Onze grote dank aan Liev Schreiber, Jon Voight, showrunner David Hollander en de hele cast en crew, van nu en in het verleden, voor hun inzet.”

In totaal kwamen er 82 afleveringen van Ray Donovan uit. De serie won een Critics’ Choice Award, een Golden Globe en een Emmy.