Willemijn Verkaik: kans op tranen tijdens eerste concert sinds lockdown

„Ik ben heel benieuwd hoe op 9 juli dat allereerste liedje eruit komt”, vertelt Verkaik aan BuzzE. „Sindsdien heb ik nog een liedje mogen doen bij Omroep Max en dat was heel emotioneel. Ik zat echt in een quarantainebubbel.”

Tijdens haar optreden op televisie begin mei, kwam ze erachter hoezeer ze het had gemist. „Ik merkte weer hoe sterk dat gevoel is om muziek te willen maken. Het is een onderdeel van mij, van wie ik ben. Tijdens de lockdown heb ik dat even naast me neergelegd, maar op dat moment kwam het weer naar boven. Er werd een deel in mezelf weer even aangeraakt. Een heel sterk deel. Dat was heel fijn.”

Lege plekken

In And now…, dat onderdeel is van een speciale reeks van ’kleine’ coronavoorstellingen, gaat Verkaik in op de tijd tijdens de lockdown. Samen met twee muzikanten speelt ze verschillende nummers en deelt ze haar ervaringen. „Ik vertel bijvoorbeeld door welke fases ik allemaal heen ben gegaan de afgelopen tijd. En dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Maar ik wil mensen vooral ook een fijne en leuke avond bezorgen.”

In het publiek zitten, volgens de richtlijnen van het kabinet, maximaal honderd mensen. „Ik ben heel benieuwd hoe het voelt, met al die lege plekken”, zegt Verkaik over de slechts deels gevulde zaal van het theater. „In je achterhoofd denk je toch ook aan de reden van deze situatie. Het is heel spannend. Ik hoop dat mensen het op prijs stellen wat ik doe. Maar dat komt vast goed. Ik heb lief publiek.”