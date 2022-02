Premium Het beste van De Telegraaf

Voormalig massagetherapeut: ’Prins Andrew probeerde me vaak te zoenen’

Door Nick Wijsen

Ⓒ Getty Images

’De engste klant die ze ooit heeft gehad’, zo herinnert Emma Gruenbaum, een voormalige massagetherapeut uit Windsor, de Britse prins Andrew zich. In gesprek met The Sun doet ze een boekje open over haar ervaringen met de hertog van York. En die ervaringen zijn niet best! „Elke keer dat ik hem zag, probeerde hij de grens te overschrijden...”