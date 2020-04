Quinty Trustfull blijft in Atlanta: voorlopig geen Koffietijd

„Gisteren heb ik samen met mijn werk besloten dat ik voorlopig hier in Atlanta bij mijn man blijf. En daar ben ik heel dankbaar voor”, aldus Trustfull, die in de afleveringen wel live via Skype te zien is. „Het Koffietijd seizoen is al bijna afgelopen, ik zou dan eerst nog twee weken in quarantaine moeten en dan zou ik nog maar maximaal vier shows kunnen doen..”

De presentatrice zou na de opnames vanwege het inreisverbod niet weten wanneer ze weer naar Amerika zou mogen reizen. „Dat zou ook zomaar nog maanden kunnen duren.. En aangezien mijn man hier helaas niet weg mag/kan zouden we dus heel erg lang niet bij elkaar kunnen zijn. En dat is t laatste dat je wilt in deze moeilijke tijd. Dat idee alleen al maakte me erg verdrietig.”

Trustfull blijft kijkers van Koffietijd updaten over haar leven in Atlanta en de situatie in de Verenigde Staten en yoga-oefeningen delen. „En aankomend seizoen gaan jullie mij uiteraard weer heel veel zien! Daar verheug ik me nu al op.”