Miljuschka reageert op vonnis Holleeder: ’Climax na leven lang familieleed’

De presentatrice neemt haar fans mee ’door haar week’, die ze ’een emotionele rollercoaster’ noemt. Tussen alle feesten en fotoshoots, de verjaardag van haar schoonmoeder op donderdag en een vrolijk diner met collega Eva Jinek op zaterdag in, steekt Miljuschka’s beschrijving van haar vrijdag schril af. In de aankondiging van de nieuwsbrief laat ze al weten dat er die vrijdag een ’climax werd bereikt’ in haar familieverhaal. Haar moeder Astrid Holleeder werd permanent bewaakt, nadat die naar buiten kwam met familieverhalen in haar boeken Judas en Dagboek van een getuige en tegen haar broer Willem Holleeder getuigde.

Hier reageert Willem Holleeder op de definitieve uitspraak. Het artikel gaat verder onder de video.

Over de afgelopen vrijdag zelf schrijft Miljuschka: „De dag van de waarheid. Mijn leven lang heeft er een grote donderwolk van familieleed boven ons hoofd gehangen. Hand in hand zaten we in spanning te luisteren naar het vonnis. Overmand door verdriet. Want we hebben zoveel verloren door de jaren heen. Ik heb moeten aanzien hoe mijn moeder constant door het slijk werd gehaald. Dus je zou denken dat dit als winnen voelt. Toch is het wrang. Bitterzoet. Blijft het pijnlijk en verdrietig.”

Vrijdag werd de bekende Nederlandse crimineel Willem Holleeder in hoger beroep veroordeeld tot levenslang voor onder meer vijf moorden op Thomas van der Bijl, Kees Houtman, zijn zwager Cor van Hout, vastgoedman Willem Endstra en crimineel John Mieremet en doodslag van Robert ter Haak.