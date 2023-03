Premium Het beste van De Telegraaf

Hollywoodcomeback Cameron Diaz op losse schroeven?

Na negen jaar is Cameron Diaz (50) druk bezig met haar comeback in Hollywood. De actrice, die eerder met ’pensioen’ was gegaan, speelt mee in de film Back in action. Er is naar verluidt ook een hele hoop actie, maar niet de gewenste.. zo zou Jamie Foxx de boel achter de schermen behoorlijk op stelten zetten.