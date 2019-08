Cardi B en DJ Khaled nemen het op voor Jay-Z

Afgelopen week werd bekend dat de rijkste rapper ter wereld mede-eigenaar wordt van een footballteam. Om welke club het gaat werd daarbij niet aangekondigd. Daarnaast gaan Jay-Z en zijn label Roc Nation een rol spelen in Inspire Change, een initiatief van de NFL en een groep spelers dat organisaties steunt die werken aan meer sociale en raciale gelijkheid in de VS.

Kaepernick

De echtgenoot van Beyoncé kreeg veel commentaar op zijn samenwerking met de NFL, omdat de bond volgens veel mensen nog steeds de terugkeer van Colin Kaepernick in het American Football tegenhoudt. De speler zorgde in 2016 voor opschudding door te knielen terwijl het volkslied werd gespeeld, een actie die later veel werd overgenomen om te protesteren tegen raciale ongelijkheid in Amerika. Kaepernick werd daarna niet meer aangenomen bij teams, volgens de quarterback en zijn aanhangers vanwege zijn protest.

DJ Khaled benadrukt dat Jay-Z veel heeft gedaan voor juist de Afro-Amerikaanse bevolking „Hij heeft veel mensen vooruit geholpen, hij is altijd bezig de gemeenschap naar een hoger plan te brengen”, aldus de muzikant.

Eerder in het weekend vertelde Cardi B al aan TMZ dat zij denkt dat de producent juist kan helpen in de zaak-Kaepernick. „Ik denk dat Jay-Z het gaat lukken Colin Kaepernick terug te brengen. Ik heb het idee dat hij die macht heeft. Hij kan dat voor elkaar krijgen.”