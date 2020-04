Taylor Swift geeft rest van het jaar geen concerten meer

„Ik ben ontzettend verdrietig dat ik jullie dit jaar niet meer tijdens concerten zal zien, maar ik weet dat dit de juiste beslissing is”, schrijft Taylor. „Blijf alsjeblieft gezond en veilig. Ik zie jullie weer op het podium zodra ik kan, maar wat nu voor ons allemaal belangrijk is is om vast te houden aan deze quarantaine.”

In een bijgevoegde verklaring laat Taylor weten dat al haar geplande concerten in de Verenigde Staten en Brazilië zullen worden verplaatst naar 2021. Later wordt bekendgemaakt wanneer die optredens dan precies zullen zijn.