Alleen maar slachtoffers in ’Les intranquilles’

Wat: drama

Regie: Joachim Lafosse

Met: Damien Bonnard, Leïla Bekthi, Gabriel Merz Chammah

Dat echtgenoot Leïla zich duidelijk zorgen maakt, blijkt steeds terechter in dit snijdende drama. Damien slaapt weinig, schildert zich een slag in de rondte en begint ongemakkelijk manische trekjes te vertonen. Les intranquilles is zo’n drie kwartier bezig wanneer de aap uit de mouw komt. Het blijkt niet de eerste keer te zijn dat dit gebeurt. Leïla staat machteloos. Ze hoopt nog op tijd te zijn om haar echtgenoot tot rede te brengen, maar misschien moet ze ook wel erkennen dat er - opnieuw - professionele hulp nodig is.

Regisseur Joachim Lafosse (A perdre la raison) zet met pijnlijk veel nuance een situatie neer die alleen maar slachtoffers kent: een vrouw die tegen de grenzen van haar zorgzaamheid aanloopt, een zoontje dat in de heisa over het hoofd wordt gezien, en een man die aan alle kanten merkt hoe zijn omgeving hem wantrouwt. Les intranquilles is geen film die daar oplossingen voor aandraagt. Maar inleving is er des te meer. Naast het sterke scenario zijn het vooral hoofdrolspelers Damien Bonnard en Leïla Bekhti die voelbaar maken hoe ontregelend een mentale stoornis kan worden.

Fabian Melchers

✭✭✭✭ (4 uit 5)