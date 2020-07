Emir van Koeweit naar VS voor medische behandeling

Zoals gebruikelijk werd er niet bij verteld wat emir sjeik Sabah Al-Ahmed Al-Sabah (91) mankeert. Uit voorzorg is een aantal wettelijke bevoegdheden van de emir overgedragen aan kroonprins sjeik Nawaf (83), zo maakte het paleis afgelopen weekeinde ook bekend.

Het is de tweede keer binnen een jaar dat de emir in Amerika naar het ziekenhuis gaat. Vorig jaar september werd hij in Washington behandeld nadat een maand eerder was gemeld dat zijn gezondheid achteruit was gegaan.

De emir had maandag nog telefonisch contact met de Saudische koning Salman, die met een galblaasinfectie in het Koning Feisal-ziekenhuis in Riyad was opgenomen. Salman maakt het goed, zo liet het Saudische hof dinsdag weten. Hij zat zelfs vanuit zijn kantoor in het ziekenhuis het wekelijkse kabinetsberaad voor.