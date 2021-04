Rachel Hazes haalt dochter Roxeanne door het slijk: ’Schaam je’

De bom barstte nadat Roxeanne zondagmiddag een reactie had geplaatst onder het Instagrambericht van Monique Westenberg, waarin de ex-verloofde van haar broer André haar jarige hond in het zonnetje zet.

De zangeres, die in tegenstelling tot Rachel nog steeds heel goed contact heeft met Monique, reageert op het bericht met een felicitatie: „Fenders (het zoontje van Roxeanne, red.) vriendje. Gefeliciteerd!”

’Verzuurd mens’

Als door een wesp gestoken, kruipt Rachel vervolgens in de pen om haar dochter, met wie ze geen contact meer heeft, een veeg uit de pan te geven. „Hij had beter vriendjes kunnen worden met Davinci (de voormalige hond van Roxeanne, red) , in plaats van hem na negen jaar weg te doen. Schaam je...”

Die opmerking komt haar duur te staan. Rachel wordt bedolven onder boze reacties die er niet om liegen. „Waar haal je het lef vandaan? Schaam je dat je zo tegen je bloedeigen dochter durft te praten. Ronduit respectloos.” Iemand anders schrijft: „Verzuurd mens, elke schreeuw om aandacht aangrijpen. Heb je nog niet genoeg schade aangericht?”

Docureeks

Ondertussen ligt Rachel al twee weken onder vuur om haar bijdrage aan de nieuwe NPO3-docureeks Kleine jongen: het echte leven van André Hazes. Eerst was het Roxeanne die bij het zien van de eerste aflevering haar onvrede en verdriet uitte: „Aangezien ik niets anders van mijn vader heb dan herinneringen, had ik deze beelden graag privé gehouden en op een zelf gekozen moment willen bekijken en aan mijn kind willen laten zien”, schreef de zangeres op Instagram tijdens de uitzending van de reeks waaraan ze niet had meegewerkt.

Vervolgens was haar oudere halfzus Nathalie – de oudste dochter van Hazes senior – die deze week aan Privé vertelde dat ze door het zien van de eerste aflevering ’volkomen van slag is geraakt’. „Inmiddels heb ik ook de tweede aflevering gekregen. Ook deze aflevering heeft mij zo veel pijn gedaan. Ik ben er echt kapot van, maar ga niet met mijn vinger wijzen. Maar dat dit mogelijk is, is onvoorstelbaar. Zo wil ik me mijn vader niet herinneren.”

André junior

Aan Shownieuws laat Erik Zwennes, de verloofde en manager van Roxeanne Hazes, weten niet op de kwestie te willen reageren.

Voorlopig lijkt Rachel alleen nog door één te kunnen met zoon André, die met zijn nieuwe vriendin vakantie viert op Ibiza. De zanger ruilde onlangs Monique, de moeder van zijn zoon, in voor influencer Sarah van Soelen.