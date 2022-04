Scheiding Sean Penn afgerond

De 61-jarige Penn en 30-jarige George kondigden in oktober aan dat ze uit elkaar gingen. Ze waren op dat moment zo’n vijf jaar bij elkaar, waarvan een jaar getrouwd. De twee traden tijdens de coronacrisis in het huwelijk met een kleine ceremonie in eigen huis. De trouwambtenaar verbond hen in de echt via een Zoom-verbinding.

Voor Penn is het alweer de derde keer dat zijn huwelijk niet overeind blijft. Hij was tussen 1985 en 1989 getrouwd met Madonna en tussen 1996 en 2010 met Robin Wright. Penn had daarna, tussen 2013 en 2015, nog een relatie met Charlize Theron.

Penn bekende eerder deze maand nog in een interview met Hollywood Authentic dat hij nog altijd verliefd is op George. Ook nam hij de schuld op zich wat betreft het stuklopen van hun relatie. „Ik ben niet vreemdgegaan maar ik dacht dat andere dingen belangrijker waren”, zo verklaarde de acteur. „Ik was depressief en greep vroeg in de ochtend al naar alcohol en slaappillen, ik keek naar het nieuws, volgde Trump en was gewoon wanhopig.”