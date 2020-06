Hondje Antje Monteiro aangevallen door gemuilkorfde hond

In haar Instagram Stories schrijft Monteiro dat de gemuilkorfde hond veel te hard wilde ’spelen’ met haar pup. „Coos piept nooit en speelt met iedereen, maar kermde het nu uit.”

Over het baasje heeft de musicalster geen goed woord over. Volgens haar greep hij niet in. „Ik smeekte hem om zijn hond terug te fluiten, hij stond te glimlachen. Wat een ongelofelijke enge man is dit.”

Monteiro geeft haar volgers dan ook een belangrijke waarschuwing mee: „Mocht je deze man tegenkomen op de hei met zijn hond: loop er alsjeblieft met een kilometer omheen!”