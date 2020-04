Erykah Badu vraagt 2 dollar voor thuisconcert

Op fans die zich afvragen waarom Erykah geld vraagt, heeft ze een duidelijk antwoord. „Ik vraag ze: vroeg je dat ook aan iTunes toen je muziek kocht? Nee, dat deed je niet. Je kocht muziek en je genoot ervan. Maar ik geef je niet alleen een nummer, ik geef je een show die aanvoelt als een liveconcert”, vertelt ze aan de New York Post.

De 49-jarige zangeres moest vanwege de coronacrisis meerdere shows afzeggen en voelt dat in haar portemonnee. „Ik treed acht maanden per jaar op. Het is mijn belangrijkste bron van inkomen en er is een hele groep mensen die afhankelijk zijn van de toer.”

Erykah is van plan de komende weken meerdere digitale shows te geven. „Wij als muzikanten en artiesten kunnen onze platforms inzetten en zelf geld verdienen zonder iets te moeten afstaan aan een tussenpersoon. De grens tussen ons en het publiek is verdwenen.”