Martine Sandifort vervangt Gordon na afzeggen theatershow

Gordon zou de theatermaker vrijdag interviewen over zijn leven, in het kader van een bijzondere reeks publieke gesprekken die De Hond opneemt voor zijn kinderen. De SBS6-presentator had zijn medewerking toegezegd, voor de voorstelling van vrijdag aanstaande in het Overijsselse Rijssen. Maar na het voorgesprek op zondag, liet Gordon opeens weten van zijn medewerking af te zien.

Martine Sandifort gaat met De Hond praten over humor aan de hand van zijn favoriete comedy-momenten. De winst van de productie wordt gedoneerd aan een project ten behoeve van de bestrijding van blaaskanker. De speellijst van Voortschrijdend inzicht, zoals het project is gedoopt, is te vinden op de website van De Hond.