Koos van Plateringen kickte af van alcohol: ’Appje Patty Brard opende mijn ogen’

Koos van Plateringen: „Ik kan iemand helpen met dit verhaal.” Ⓒ Eran Oppenheimer

Drie jaar geleden stopte presentator Koos van Plateringen (46) na een bacchanaal op Ibiza abrupt met drinken. Nu heeft hij een podcast gemaakt over leven met en zonder alcohol. Hij is ervan overtuigd dat iedereen liever en leuker is zonder drank. „Maar ik wil niemand iets afpakken.”