Disney speelt met goed en kwaad in Raya and the Last Dragon

Robbie Williams zegt JA tegen HOLLYWOOD-film

Zestien was ROBBIE WILLIAMS pas toen hij in één klap beroemd werd door boyband Take That. Dat kon niet goed aflopen... en dat deed het ook niet. Wat er in die tijd gebeurde met de jonge, megagetalenteerde Britse zanger laat volgend jaar de film over zijn leven zien. Die wordt gemaakt door de regisse...