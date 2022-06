Martien en Erica Meiland lanceren eigen podcast

Het duo praat wekelijks met een positieve insteek over het laatste nieuws, gaat op positieve wijze roddelen en geeft elkaar opbouwende kritiek. Ook spreken Martien en Erica elke week een bekende Nederlander. In de eerste aflevering, die vrijdag wordt gelanceerd op het streamingplatform Juke, is Britt Dekker te gast.

„Met zoveel ellende en negativiteit in de wereld vonden we het hoog tijd voor een podcast over alléén maar de goede en mooie dingen in het leven”, zegt Martien. „Dat is voor ons ook niet altijd makkelijk hoor, want we houden soms wel van een potje klagen, maar we gaan het eens over een andere boeg gooien.”

„Het is echt enig om te maken en ontzettend leuk om elke week weer een andere gast in de uitzending te ontvangen”, vult Erica aan. „Elke aflevering is weer een feestje.”

De Meilandjes keren komend najaar weer terug op televisie. In het nieuwe seizoen van Chateau Meiland is onder meer de oplevering van het chateau, het huwelijk van dochter Maxime en de verhuizing binnen Noordwijk te zien.