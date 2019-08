Nieuwe single Roxeanne is liefdesverklaring aan zoontje

„Mama was een klootzak gaat over hoe er iemand in je leven kan komen die iets bij je teweegbrengt, waardoor je niet meer het negatieve, destructieve, egoïstische gedrag van daarvoor hebt”, zegt Roxeanne. „In dit geval gaat het liedje over mijn zoontje Fender. Maar het is geen zoetsappige lofzang op het moederschap. In bredere zin gaat het over wat ware liefde met je kan doen en hoe het je een beter mens kan maken.”

De opvallende titel van het nummer is bedacht door Vjeze Fur. Voordat de twee begonnen met het schrijven van de nieuwe single, gaf Roxeanne aan dat het een liefdesverklaring moest worden aan haar zoon - dat ze hem wilde vertellen hoe haar leven door hem is veranderd. Fender Andrew Arnold Zwennes, zoals het jochie voluit heet, werd op 10 juli 2018 geboren.

Videoclip

„Voor zijn komst was ik een minder goede versie van mezelf”, zegt Roxeanne. „Fred vroeg me wat ik in het verleden zoal had uitgevreten, en toen ik hem uit de doeken deed dat ik nachtenlang uitging met veel drank, altijd op zoek naar liefde en aandacht op een negatieve manier, was zijn conclusie ’eigenlijk was je dus gewoon een klootzak’. Dat was gelijk raak.”

De videoclip van Mama was een klootzak wordt nog geschoten. In de clip speelt actrice Ricky Koole de hoofdrol.