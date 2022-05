Alexis Bledel stopt met The Handmaid’s Tale

„Na lang nadenken voelde ik dat dit het moment was om afstand te nemen van The Handmaid’s Tale”, zegt Bledel in een korte verklaring. Ze is producent Bruce Miller en iedereen achter de schermen, de cast en de crew, „eeuwig dankbaar” voor hun steun.

Bledel speelde in alle vier seizoenen van The Handmaid’s Tale mee. Het leverde haar onder meer vier Emmy-nominaties op. In 2017 won ze de award voor beste bijrol in een dramaserie.

The Handmaid’s Tale, gebaseerd op het gelijknamige boek van Margaret Atwood, gaat over een religieuze denkbeeldige samenleving waarin vrouwen geen rechten meer hebben en alleen worden gebruikt om kinderen te baren. Elisabeth Moss speelt de hoofdrol van June Osborne. De serie wordt gemaakt door streamingdienst Hulu en MGM en is in Nederland onder meer via Videoland te bekijken.

Begin dit jaar werd er ook al een zesde seizoen aangekondigd.