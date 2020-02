HIER sneuvelde Bridgets relatie met André

André bracht op Curaçao eerst wat dagen door met Monique, om vervolgens de rest van de vakantie aan Bridgets zijde te blijven. Ⓒ Ferry de Kok

Het is alweer over en uit tussen BRIDGET MAASLAND en ANDRÉ HAZES. Een weekend lang verstopten zij zich voor vragen daarover, gisterochtend bevestigden de twee het nieuws en legden zij de schuld neer bij de pers. Die speelde echter geen rol in de problemen, die ver van huis, op Curaçao, aan het licht kwamen en waar André met zijn ’ex on the beach’ lag...