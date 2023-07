Bandleden The 1975 niet meer welkom in Maleisië na kus op podium

Beelden van de kus, dat een protest tegen anti-lhbtiwetten in het islamitische land was, worden gedeeld op sociale media.

Healy had van tevoren al spijt had dat hij naar het land was afgereisd. „Ik heb een fout gemaakt. We hadden beter onderzoek moeten doen voordat we dit concert aannamen”, vertelde hij. Na de kus stopte de band het optreden. „Sorry, we moeten gaan. We zijn zojuist verbannen uit Kuala Lumpur. Tot ziens!”

De overheid van Maleisië is woedend. „We staan niet toe dat iemand de wet in Maleisië negeert”, aldus de minister van Communicatie op Twitter. Het festival in Kuala Lumpur, dat eigenlijk tot en met zondag zou duren, is per direct gestopt.