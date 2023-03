Fiddler on the roof-ster Topol (87) overleden

Topol leed al langere tijd aan de ziekte van Alzheimer en stierf aan de gevolgen van de hersenaandoening. De Israëlische president Herzog noemt Topol in een verklaring een „getalenteerd acteur die vele podia in Israël en daarbuiten veroverde, bioscoopschermen vulde met zijn aanwezigheid en diep in onze harten kwam.”

Topol was vooral bekend als de levenslustige melkboer Tevye in zowel de musical als de filmversie van Fiddler on the roof. Hij won in 1971 een Golden Globe voor zijn rol en kreeg er tevens een Oscarnominatie voor.

Benjamin Netanyahu

Premier Benjamin Netanyahu laat in een eigen verklaring weten dat Topols bijdragen aan de Israëlische cultuur nog vele generaties voelbaar zullen zijn: „ Zijn liefde voor het land en de mensen was groots en de gevoelens waren wederzijds.”

Topol brak in 1964 door in de Israëlische komediefilm Sallah shabati, waar hij een Golden Globe mee won. Toch werd hij wereldwijd beroemd door zijn rol in de musical Fiddler on the roof. Een opmerkelijke prestatie omdat hij pas op zijn twaalfde het bestaan van muziek ontdekte toen zijn ouders een radio kochten. Topol leerde nooit een instrument spelen en kon geen noten lezen.

Flash Gordon

Topol was ook te zien als de Griekse smokkelaar Milos Columbo in de James Bond-film For your eyes only. Ook speelde hij wetenschapper Hans Zharkov in de cultklassieker Flash Gordon.