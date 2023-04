André Hazes krijgt docu in Amerika

„Ik krijg een documentaire in Amerika”, onthult André Hazes aan tafel bij Beau. „Het was voor mij ook echt een verrassing.” De zanger vertelt dat hij nadat hij in Amerika op vakantie is geweest via Instagram was benaderd door een productiehuis met de vraag of hij wilde samenwerken aan een documentaire. Hoewel de zanger dat een leuk idee vond, vroeg hij ook meteen of ze wel de juiste persoon hadden benaderd. Dat bleek zo te zijn. „Het bleek dat ze me al twee jaar volgden!”

Ze kwamen op het spoor van André door een Amerikaanse man die een sportschool heeft geopend in Nederland. „Hij heeft hen toen gebeld en gezegd dat er hier een Nederlandse zanger is die heel erg veel bezig is met zijn gezondheid en dat dat wel een interessant verhaal is”, legt Hazes uit. Toch lijkt de docu dáár niet over te gaan. „Wij volgen mijn hele comeback. Waar ik vandaan kom, waar ik nu sta en wat ik straks ga doen, daar smullen die Amerikanen wel van.”

Carlo Boszhard is sceptisch. Hij gelooft dat zo’n verhaal alleen maar leuk is, omdat het niet goed gaat. Hij vraagt zich dan ook hardop af wat het verhaal wordt als alles goed gaat met André. Volgens de zanger bestaat daar geen onduidelijkheid over: „Dat het goed gaat!”

Gavin DeGraw

Ook reageert hij in het programma op het commentaar op zijn nieuwe single Deel van mij. Het refrein van de plaat blijkt erg te lijken op het nummer Fire van de Amerikaanse zanger Gavin DeGraw. „Ik zal eerlijk zijn. Lijkt het erop? Absoluut. Is het toeval? Ja. Is het kut? Zeker”, zei Hazes. „Aan de andere kant: het gaat om twee zinnen in een heel liedje.” De zanger vertelde dat de commotie hem rauw op zijn dak viel. „Het was heel zwaar. We werken met 185 man, en ik zei: waarom hoort niemand dit?! Het was heftig. Dag twee en dag drie ging het er nog over en toen zag ik het maar als gratis promo.” Inmiddels is er contact geweest met het team rond DeGraw, vertelde Hazes. „Ik denk dat Gavin denkt: ik vind het wel prima zo.”