’Tennisfans op Wimbledon mochten geen foto’s van Meghan maken’

Meghan bezocht het tennistoernooi donderdag om goede vriendin Serena Williams aan te moedigen. Ze had twee vriendinnen bij zich en ze zaten redelijk afgeschermd van de rest van het publiek. Volgens de Daily Mail werd er gesproken over ’privé-plaatsen’.

De 64-jarige Sally Jones was een van de bezoekers die door de beveiliging van Meghan werd aangesproken. De vrouw wilde een foto van Williams maken en had naar eigen zeggen geen flauw idee dat de vrouw van prins Harry daar zat. „Harry en Meghan zien zichzelf meer als A-sterren dan als royals die die hun taken uitvoeren. Er waren tweehonderd fotografen aanwezig die in het wilde weg foto’s van haar maakten, maar de beveiliging komt dan zo’n oud vrouwtje als ik waarschuwen. Het is kinderachtig.”

Ook een man die een selfie maakt, wat duidelijk te zien is op zijn telefoon, werd door de beveiligers van Meghan aangesproken.

Ⓒ BSR Agency

Presentator Piers Morgan liet zich in Good Morning Britain ook al negatief uit over het voorval. „Een prive-plek op Wimbledon? Dat is zo belachelijk. Het is hypocriet, zij zijn publieke figuren, ze zijn de hertog en hertogin van Sussex. Als je anoniem wilt zijn, ga terug naar Amerika en leef daar lekker privé.”