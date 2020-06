’Onthullingen over relatie William en Harry in nieuw boek’

In het boek wordt volgens een persbericht stilgestaan bij de recente ontwikkelingen in de relatie tussen William en Harry. Volgens Lacey is er in de achterliggende anderhalf jaar veel veranderd. De eens zo hechte band tussen de twee is helemaal verstoord. In het boek wordt ingegaan op de jeugd van de broers, hun opvoeding en de scheiding van hun ouders. Ook komt de rol van hun vrouwen Catherine en Meghan aan de orde.

Lacey kan zich baseren op zeer goed ingevoerde bronnen, volgens zijn uitgever. Hij komt dan ook met de ware reden van het vertrek van Harry en Meghan van Engeland naar de Verenigde Staten. De schrijver zegt zelf dat hij erg onder de indruk was van hetgeen hij boven tafel heeft weten te krijgen over de verhouding tussen de broers. Hij noemt het ’zowel boeiend als pijnlijk’ om te ontrafelen hoe het mis is gegaan tussen William en Harry.

Het boek van Lacey, die ook historische adviezen heeft gegeven aan de makers van de serie The Crown van Netflix, verschijnt in oktober.