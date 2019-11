Sandra Mattie nieuw in GTST

Sandra’s personage Eva wordt binnen afzienbare tijd goede vriendinnen met Janine Elschot. Het soapkarakter van Caroline de Bruijn heeft borstkanker en vindt in Eva een nieuwe steun en toeverlaat.

Het is niet de eerste keer dat Sandra in GTST te zien is. In 2004 speelde zij voor een aantal afleveringen de rol van Anouk de Ruyter in de langstlopende soap van Nederland. Ook is de actrice bekend van haar rollen in SpangaS, Divorce en De fractie.

Het is een komen en gaan van acteurs in GTST. Eerder deze maand werden Britt Scholte en Floris Bosma uit de soap geschreven, terwijl Wilbert Gieske en Cas Jansen binnenkort opnieuw hun opwachting in Meerdijk maken.

