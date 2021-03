Droom komt uit voor Duncan met optreden in Amerikaanse Today Show

„We hebben het gedaan! Mijn eerste tv-optreden in de VS”, schrijft Duncan op Instagram bij een aantal foto’s van zijn optreden. „Ik ben zo dankbaar voor mijn team, mijn band en iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.”

Met Arcade won Duncan in 2019 het Eurovisiesongfestival. Sinds begin dit jaar is het nummer ook een hit in de Verenigde Staten. Het liedje staat op de rand van een notering in de Amerikaanse Billboard Hot 100, iets wat maar weinig Nederlandse artiesten is gelukt. Het internationale succes dankt de zanger aan de app TikTok. Talloze gebruikers maakten de afgelopen maanden filmpjes waarin het nummer te horen is.