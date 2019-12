Merel Westrik: ’Hoe dúrfde ik mezelf te vergelijken met Rick Nieman’

In gesprek met Volkskrant Magazine vertelt Merel dat ze ’iedereen wil vertellen wat voor shit je onderweg tegenkomt’, „hoe je bij de hoofdredacteur naar binnen stapt en hoe focking ongemakkelijk dat kan zijn. En dat je ook bereid moet zijn risico’s te nemen”.

Zo heeft ze bij haar switch van WNL naar RTL in 2013 naar eigen zeggen heel goed onderhandeld. „Ik had een goed gesprek gehad met de hoofdredacteur van RTL, Harm Taselaar. Daarna deed de hr-man een salarisvoorstel, maar dat was minder dan ik verdiende bij WNL. Toen heb ik gezegd, héél bijdehand: ’Als dit het aanbod is, zijn jullie op zoek naar iemand anders.’ Toen vroeg hij: ’Wat verdien je bij dan WNL?’ Ja dikke middelvinger, dat moet je dus nooit zeggen, dat is les één, want dan gaan ze daar gewoon een honderdje boven zitten.”

Rick Nieman

Vervolgens besloot Merel hoog spel te spelen. „Dus toen zei ik: ’Ik wil hetzelfde verdienen als wat Rick Nieman verdiende op mijn leeftijd.’ Nou, hoe dúrfde ik mezelf te vergelijken met Rick Nieman. Dus ik zeg: ’Ik vergelijk mezelf helemaal niet met Rick Nieman, maar ik wil nu wel hetzelfde uitgangspunt hebben om uiteindelijk uit te komen bij het salaris dat Rick Nieman op zijn 50ste krijgt.’ Toen zei hij nog een keer: ’Ik weet niet wat ik hóór.’ Maar toen zei ik: ’Het is wat het is.’ En toen heb ik opgehangen.”

En hoewel het de presentatrice enige moeite kostte om voet bij stuk te houden, kijkt ze met veel tevredenheid op haar onderhandeling terug. „Goed hè? Wel met bibberende stem, hoor. Maar mooi dat ik uiteindelijk kreeg wat ik wilde. Moet je dus wel bereid zijn iets te verliezen. Dat geldt voor alles, ook voor deze onderneming met Ladies Night.”