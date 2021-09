Premium Het beste van De Telegraaf

Harry, Harry X-mas? ’Prins en Meghan vieren kerst in Londen’

Door Sander Tromp Kopieer naar clipboard

Het lijkt erop dat er zich dit jaar een kerstwonder afspeelt binnen de muren van Buckingham Palace. Ⓒ ANP/HH

Zou het dan tóch? Volgens verschillende ’zeer goed ingevoerde Britse royaltykenners’ staat het zo goed als vast dat de gedroste prins Harry en hertogin Meghan komende kerst zullen doorbrengen in Londen. Het zou voor koningin Elizabeth, helemaal na het droeve overlijden van prins Philip in april, het mooiste kerstcadeau zijn wat ze zich maar zou kunnen voorstellen. Al was het maar omdat ze dan eindelijk haar achterkleindochter Lilibet voor het eerst in de armen kan sluiten...