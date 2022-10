Simon Cowell sluit deal van ruim 100 miljoen euro

Cowell heeft een deal van ruim 100 miljoen euro gesloten om zijn succesvolle Got Talent-franchise wereldwijd veilig te stellen. De Got Talent-shows, die in totaal in 69 landen wereldwijd worden uitgezonden, zijn zo immens populair gebleken dat een investeringsbank bereid is hem vooraf het geld te betalen om de shows draaiende te houden.

Het nieuws komt nadat de muziekmagnaat, die zoon Eric (8) deelt met zijn verloofde Lauren (45), eerder dit jaar bijna zijn hele staf bij Syco Entertainment heeft ontslagen om meer tijd door te kunnen brengen met zijn gezin. Een insider vertelt aan The Sun: „Zijn besluit zal hem meer tijd geven om zich te concentreren op wat hij leuk vindt. Hoewel zijn gezin voor hem op nummer één staat, heeft hij ook nog de wens om de komende jaren te blijven jureren bij programma’s als Britain’s Got Talent en zijn Amerikaanse tegenhanger America’s Got Talent. „Deze deal betekent dat hij een fortuin zal blijven verdienen met de andere versies van Got Talent in landen over de hele wereld.”

Cowell begon het merk in 2004 in eerste instantie als een platenlabel, S Records. Later ging hij een samenwerking aan met Sony Music en veranderde het bedrijf in Syco Entertainment, waar de focus lag op muziek, televisie en film. In juli 2020 stopte Cowell het belang van Sony Music in het bedrijf en nam afscheid van Syco Music. Dit bracht hem behoorlijk wat geld in het laatje, het gaf nameijk de doorstart voor carrières van onder andere One Direction, Little Mix en Leona Lewis.