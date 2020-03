Jamai staat stil bij Idols-finale

Jamai deelt een foto van hem en Jim Bakkum, die hij in de finale versloeg. „Het is voor mij een bijzondere dag omdat ik na die finale op 8 maart 2003 begon aan een onverwacht nieuw leven”, aldus de zanger.

Voor Jamai is het goed om het moment niet te vergeten. „Soms is even stilstaan een hele vooruitgang en vandaag sta ik even stil. Ik ben mega trots op de afgelopen zeventien jaar en we knallen gewoon lekker door.”