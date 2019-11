Herman van Veen viert 75e verjaardag dertig keer in Carré

In 1971 stond hij voor het eerst in het legendarische theater, met de voorstelling Harlekijn. Op 25 november 2015 speelde hij er voor de 500e keer. En daar bleef het niet bij. Aan het slot van de reeks voorstellingen volgend jaar heeft de entertainer maar liefst 580 keer in het beroemde gebouw met zijn meer dan 1600 plaatsen aan de Amstel gespeeld.

„Hoor mijn vader in gedachten zeggen: ’Dat is toch ongelooflijk.’ In mijn hoofd roept mijn moeder vanuit de keuken: ’Hopen dat het lukt’.……..”, aldus Van Veen zelf in een aankondiging van Carré.