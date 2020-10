Bedroefde reacties op overlijden Eddie van Halen

Collega-rockers zoals Gene Simmons en Paul Stanley van KISS noemen Eddie ’een prachtige ziel’. „Mijn hart is gebroken. Eddie was niet alleen een Gitaargod, maar ook een waarlijk, prachtige ziel”, schrijft Simmons. „Een pionier en iemand die altijd alles voor zijn muziek gaf. Een goede ziel”, vult Stanley in een eigen bericht aan.

„Twee van de beste uren van mijn leven spendeerde ik door met Eddie van Halen te praten. Een geweldige muzikant, zeker - maar ook een grappige en aardige gast die verschrikkelijk gemist zal worden”, twittert talkshowpresentator Jimmy Kimmel. „Rust in vrede gitaarlegende. We zullen je missen”, schrijft rocker Billy Idol.

Nederland

Ook in Nederland, waar Edward Lodewijk van Halen in 1955 geboren werd, kwam het nieuws van zijn overlijden hard aan. „Zo jammer...”, schrijft dj Erik de Zwart op Twitter. „Godver! Veel te jong”, schrijft Jeroen van Inkel. Ook collega Giel Beelen kan er met zijn hoofd niet bij. „Een van de beste gitaristen van de wereld (en toch ff geboren in Amsterdam) is overleden. Bizar dat ik vanochtend nog Beat It draaide. De hiernamaalsband wordt steeds groter.”

Cabaretier Kasper van Kooten staat ook stil bij het overlijden. „De solo’s uit Jump & Beat It... de eeuwige glimlach. Fenomeen waar ik dan toch extra van gloeide van trots omdat hij Hollands is. „Kroketjes” hoor ik hem en zijn broer nog antwoorden op de vraag wat zij zich herinnerden van Holland.”