Connie nog in angst om doodzieke zoon op ic

Ⓒ ANP/HH

Helemaal ingepakt in plastic mocht Connie Witteman (69) maandagavond voor het eerst op bezoek bij haar zoon Marvin (32), die in het ziekenhuis waar hij tegen Covid wordt behandeld net daarvoor was overgebracht naar de ic. Afgelopen weekend werd hij al per ambulance, en met spoed, vervoerd naar een ziekenhuis in de omgeving van Amsterdam nadat hij thuis naar adem had liggen happen en de benauwdheid en koorts maar niet minder werden.