Rapper Tay-K 55 jaar achter tralies

Alhoewel de rapper het slachtoffer niet zelf doodschoot, achtte de jury hem als één van de daders van de gewelddadige overval toch medeverantwoordelijk voor het overlijden van de man.

Tay-K werd in 2017 bekend met het nummer The Race, dat hij uitbracht terwijl hij op de vlucht was voor de politie.

De rapper, die eigenlijk Taymore McIntyre heet, kreeg ook gevangenisstraffen en boetes opgelegd voor twee andere aanklachten in de zaak. Hij kreeg 30 jaar cel en een boete van 5000 dollar voor de overval en nog eens 13 jaar cel en een boete van 3000 voor ander geweldovertredingen tijdens de beroving. Hij mag de straffen gelijktijdig uitzitten.