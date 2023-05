Ilse DeLange viert 25e jubileum met verzamelalbum

De plaat komt 8 september uit. Een dag na het uitbrengen van het album viert de zangeres de mijlpaal ook met een optreden op haar eigen festival Tuckerville.

DeLange brak door in april 1998 toen ze mocht optreden in het tv-programma van Paul de Leeuw. Ze zong toen haar nummer I'm Not So Tough van haar debuutalbum World of Hurt. Na het televisieoptreden werd het album een succes.

In de afgelopen 25 jaar bracht DeLange zestien albums uit. Vorig jaar kreeg ze een oeuvreprijs tijdens de uitreiking van de Buma Awards.