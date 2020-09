Nu wél ware liefde voor AFROJACK

Na verschillende mislukte relaties hoopt Afrojack in de Italiaanse Elettra Lamborghini nu de ware te hebben gevonden. Ⓒ BSR Agency

Zo gelukkig als AFROJACK is achter zijn draaitafels, zo ongelukkig was hij lange tijd in de liefde. Tot voor kort. In prachtig Italië, aan de rand van het Comomeer, trouwde hij met de net zo prachtige ELETTRA LAMBORGHINI, telg uit de beroemde autofamilie. Lukt het haar de wereldberoemde dj wél te temmen?