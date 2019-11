Duncan Laurence deelt ’schattige klassenfoto’ met koningspaar

„Ben door wat oude foto’s aan het bladeren. Kijk naar mijn klas! Zijn we niet schattig?”, grapt Duncan bij een foto waarop hij met alle 26 genodigden staat. De zanger voelt zich „vereerd” dat hij is uitgenodigd door het koningspaar. „Het was een geweldige ervaring die ik nooit meer zal vergeten.”

Duncan mocht net als presentator en winnaar van de Ere-Zilveren Nipkowschijf Jeroen Pauw, De Brand in het Landhuis-podcastmaker Simon Heijmans en Liverpool-voetballer Virgil van Dijk een vorkje mee prikken. Ook cabaretier Herman Finkers die deze maand de Blijvend Applaus Prijs krijgt uitgereikt en judoka Noël van ’t End waren van de partij. „Het was echt zo bizar om daar te zijn”, zei Duncan donderdag in RTL Boulevard. „Het was echt superleuk. Heel bizar om in het paleis te zijn geweest. Het is daar zo mooi.”