Broadway gaat Tony Awards toch uitreiken

De Amerikaanse theaterwereld is zwaar getroffen door het virus. Alle podia moesten op 12 maart de deuren sluiten, wat betekent dat zij al een half jaar geen publiek meer ontvangen. Sommige producties zijn inmiddels gecanceld. De hoop is dat sommige voorstellingen in januari weer van start kunnen gaan. Maar niemand kan met zekerheid zeggen of dit een reëel scenario is en of het publiek dan überhaupt gaat komen.

Er zullen dit jaar ook minder shows kans maken op de prijzen omdat veel nieuwe producties eind maart en in april in première zouden gaan. Een van de grote kanshebbers lijkt de veelgeprezen musicalbewerking van de hitfilm Moulin Rouge! van regisseur Baz Luhrmann, die zich het afgelopen jaar ontpopte tot een van de grootste successen op Broadway. Ook de musical over het leven van Tina Turner, waar de Nederlandse scenarist Frank Ketelaar aan meewerkte, maakt een kans.