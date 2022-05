Queen Elizabeth voor het eerst sinds maart in openbaar verschenen

Op beelden is te zien hoe de koningin in een Range Rover arriveert op het terrein. De koningin leek in een best humeur en werd breed lachend gefotografeerd terwijl zij vanuit de passagiersstoel met een aantal aanwezigen sprak.

De laatste keer dat Elizabeth in het openbaar verscheen was eind maart, bij de herdenkingsdienst voor prins Philip. Destijds was het tot vlak voor het begin van de dienst nog onduidelijk of Elizabeth wel aanwezig zou zijn.

De Queen verschijnt vanwege haar gezondheid niet vaak meer in het openbaar. Ze kampt onder meer met mobiliteitsproblemen, waardoor ze onder meer de opening van het Britse parlement moest missen. Zij werd toen vervangen door haar zoon prins Charles.