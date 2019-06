Kim Kardashian: we moeten gedoe rond pijnlijk overspel wel uitzenden

De realityserie die een inkijkje geeft in het leven van de Kardashians loopt behoorlijk achter: in werkelijkheid was het vorig jaar april dat bekend werd dat basketballer Tristan Thompson zijn op dat moment zwangere vriendin Khloé had bedrogen. De stress zorgde ervoor dat Khloé eerder beviel dan ze was uitgerekend van hun dochtertje True. Alsof dat allemaal al niet pijnlijk genoeg was, bleek later dat het nota bene de beste vriendin van Kylie Jenner was, Jordyn Woods, die met de beroemde sporter gezoend zou hebben.

Het hele gebeuren wordt nu in de serie opgehaald en besproken. Daar is op social media veel commentaar op en dus legt Kim Kardashian maandag uit: „Hoe ongemakkelijk het ook is om dit allemaal te herleven, we zijn zo open geweest over alles in onze levens, van geboortes, huwelijken, scheidingen, de goede en de slechte tijden. Helaas is dit de waarheid, waar we doorheen moesten zien te komen en ik wou maar dat het eerder had kunnen worden uitgezonden.”

Bekijk ook: Jordyn Woods heeft acteerklus na slippertje Tristan Thompson