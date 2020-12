Hazes noemt affaire met Bridget ’slechte Hollywoodfilm’

Dat vertelt hij in een interview met Dyantha Brooks voor Shownieuws. Vorig jaar november ging hij bij Monique weg, om na een heftige affaire met Bridget Maasland in februari weer bij haar terug te keren. „Maar het feit dat je niet thuis slaapt, dat heeft wel iets met het jongetje gedaan. En toen ik weer thuis kwam en ik ging weer mee-eten, vond ie ook gek. Bleef ik bij mama slapen, was ook raar. Volgende dag stond ik op: papa is hier nog steeds.”

Andre legde er nooit iets over uit, maar Monique bleef volgens hem altijd positief over ’papa’ praten: „Ze zei dan: ’Papa is nog steeds een held, papa is lief’.”

Dat André junior toch meer last had van zijn langdurige afwezigheid, besefte de zanger door de reactie van de toen 3-jarige op zijn verschijnen. „Op een gegeven moment kwam ik dan ’s middags weer thuis en dan zei hij: ’Papa, je moet je schoenen uitdoen’. Want dan wist ie dat ik niet meer wegging.”

Hij besluit: „Het is eigenlijk een soort slechte Hollywoodfilm waarin echt veel gebeurt en dan eindigt het goed. Want ik kwam weer thuiswonen en had weer momenten met Dre. En heb toch ook wel altijd het gevoel gehad van: ’Dré heeft er niet zo heel veel van meegekregen’. Uiteindelijk zie je dan toch wel dat zo’n jongetje van drie ook wel zo superwijs is. Dus ik ben heel blij dat het zo is geëindigd.