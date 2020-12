Nicolas Cage duikt in de geschiedenis van scheldwoorden

Cage zal elke aflevering kijken naar onder meer de oorsprong, het gebruik en de culturele impact van een ander scheldwoord. De acteur spreekt daarvoor met historici, komieken en experts op het gebied van taal en popcultuur. De serie is vanaf 5 januari te zien op de streamingdienst.

Het is niet het enige project dat de acteur maakt voor televisie. De acteur gaat de hoofdrol spelen in een nieuwe serie over Joe Exotic, de excentrieke dierentuinhouder uit de Netflix-documentairereeks Tiger King.